Cambio al vertice di Confartigianato Sardegna: Maria Amelia Lai lascia per la politica, Fabio Mereu alla guida Pro Tempore

Cercherò di mettere a frutto tutto ciò che ho imparato in Associazione, per rimanere punto di riferimento per tutti gli artigiani sardi”. A prendere il testimone, almeno fino all'elezione del nuovo Presidente Regionale, è Fabio Mereu, Vicepresidente Vicario Regionale e Presidente di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. Mereu, 47 anni, imprenditore cagliaritano del trasporto persone e fondatore di Playcar Carsharing, è un volto noto e rispettato all'interno dell'associazione, dove è attivo da oltre 25 anni. La Giunta di Confartigianato Sardegna esprime sincero ringraziamento e stima per l'impegno e la dedizione dimostrati da Maria Amelia Lai durante il suo mandato.





Sotto la sua guida, l'associazione ha compiuto passi da gigante nello sviluppo del settore artigiano, promuovendo l'innovazione e sostenendo le sfide quotidiane delle imprese. Ora, con Fabio Mereu al timone, Confartigianato Imprese Sardegna si appresta a continuare il suo percorso, mantenendo saldi gli obiettivi di supporto e promozione delle imprese artigiane. La strada tracciata da Lai rimarrà un punto di riferimento per l'associazione, che sotto la nuova guida continuerà a lavorare con impegno e determinazione per il progresso economico della regione.

Un passo indietro per fare un balzo in avanti: Maria Amelia Lai, fino a oggi Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, ha annunciato stamattina le sue dimissioni per intraprendere un nuovo percorso politico. La sua candidatura alle prossime Elezioni Regionali segna l'inizio di un nuovo capitolo sia per lei che per l'associazione. Durante il suo mandato, Lai ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli artigiani sardi, unendo professionalità e umanità nella sua gestione. Le sue parole al momento dell'addio trasmettono un sentimento di gratitudine e di impegno continuo: “È stato un vero piacere lavorare con tutti voi, ma non finisce qui – ha dichiarato la Presidente.