La battaglia per la consapevolezza: La Maddalena in prima linea contro la droga





Un'operazione che mette in luce la preoccupante realtà dell'uso di queste sostanze, specialmente tra i più giovani. Alcol e marijuana, due sostanze apparentemente innocue, ma che rappresentano il primo passo verso abitudini più pericolose. La facilità di accesso all'alcol, spesso già presente nelle case, e la marijuana, vista come un innocuo diversivo dai più giovani, rendono questi due elementi un punto di partenza per spingere i ragazzi verso percorsi di dipendenza sempre più gravi. I volontari, collaborando con ex consumatori, non si limitano alla sola distribuzione di materiale informativo. Organizzano anche conferenze nelle scuole, dove questi testimoni condividono le proprie esperienze, fornendo una prospettiva autentica e diretta sulle conseguenze dell'abuso di droghe. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, dove il dibattito sull'uso delle droghe è un argomento di attualità bruciante.





L'idea che la legalizzazione della marijuana possa eliminare lo spaccio illegale si scontra con la realtà di paesi dove la legalizzazione ha portato a un aumento del consumo di sostanze con un contenuto di THC più elevato e, parallelamente, all'uso di altre droghe più pericolose. L. Ron Hubbard, già negli anni '70, identificava le droghe come l'elemento più distruttivo nella cultura contemporanea. Questa visione trova ancora riscontro oggi, in un mondo dove la cultura del permessivismo e la sfida delle proibizioni adolescenziali giocano un ruolo chiave. L'istruzione emerge come l'arma più potente in questa battaglia: solo attraverso la consapevolezza e la conoscenza i giovani possono scegliere consapevolmente il proprio futuro. Ecco perché i volontari di Mondo Libero dalla Droga non si fermano a La Maddalena: il loro impegno continuerà anche a Olbia e a Nuoro, nella speranza di costruire una generazione più informata, sana e consapevole.

La Maddalenaè diventata l'epicentro di una lotta silenziosa ma fondamentale: quella contro l'abuso di alcol e marijuana. La mattinata di lunedì 15 gennaio ha visto le volontarie della Fondazione Mondo Libero dalla Droga e di Scientology impegnate in un'azione di sensibilizzazione, distribuendo centinaia di libretti informativi per le vie e i negozi dell'isola.