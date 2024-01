Riccardo Cucchi e il calcio della solidarietà: Un appuntamento imperdibile a Sennori

L'evento vedrà Cucchi dialogare con una figura di eccezionale valore umano e sportivo: Natali Shaheen, ex capitana della nazionale di calcio della Palestina e simbolo di lotta contro la violenza di genere. Un confronto moderato da Andrea Sini, che promette di essere un viaggio appassionante nel cuore del calcio e dei suoi valori più autentici. Organizzato da un gruppo di entità che lavorano per un mondo migliore - Ponti non muri, Real SunServices Asd, Memoria Storica Torresina Aps, Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari e Amnesty International Sassari - l’evento ha il patrocinio del comune di Sennori, testimoniando l'importanza di un dialogo che supera il semplice sport per abbracciare temi di rilevanza sociale e umana.





Il libro di Cucchi, una riflessione profonda di 168 pagine edita da People, non è solo un racconto di calcio, ma una denuncia delle discriminazioni e una chiamata alla riscoperta dei veri valori dello sport. Cucchi esplora la capacità del calcio di parlare alla società e per la società, ricordando a tutti il significato del gioco e l'importanza delle persone che vi ruotano attorno, sia in campo che sugli spalti. Personaggi come Nelson Mandela, Socrates e Gary Lineker emergono nelle pagine come esempi di statura umana e sportiva. Le parole di Luis Borges ed Eduardo Galeano arricchiscono il testo, offrendo spunti di riflessione sulla passione calcistica che va oltre l'appartenenza a un club. Quello che attende gli abitanti di Sennori e gli appassionati è quindi un appuntamento che promette di essere molto più di una presentazione di libro. Sarà un momento di condivisione, di riflessione e di ispirazione, un invito a vedere il calcio, e forse il mondo, con occhi nuovi. Un appuntamento che parla di calcio, ma soprattutto di vita, di solidarietà e di speranza.

Sennori si prepara a vivere un venerdì sera all'insegna del calcio, ma non quello che si gioca sui campi verdi, bensì quello che si narra e si riflette nelle pagine di un libro. Il 19 gennaio, alle 18, il Centro culturale “Antonio Pazzola” diventerà il teatro di un incontro speciale: Riccardo Cucchi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", presenterà il suo ultimo lavoro letterario, “Un altro calcio. È ancora possibile”.