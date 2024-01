Solidarietà senza confini: Avis e Scientology unite nella donazione del sangue a Olbia

In Sardegna, come in molte altre regioni, le donazioni dei soli residenti non bastano a soddisfare il fabbisogno di sangue. Ecco quindi che il contributo dei volontari di Scientology diventa essenziale, un supplemento di cuore e di azione che va a sopperire alle necessità locali. La filosofia di L. Ron Hubbard, fondatore della Chiesa di Scientology, risuona potente in queste occasioni: “L’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri”.





Che miglior esempio di questa massima, se non la donazione del proprio sangue? Un gesto che non conosce il volto del beneficiario, ma che porta con sé la certezza di poter salvare vite. Un'ora del proprio tempo, niente di più, ma il potenziale per regalare anni di vita a chi ne ha bisogno. Le iniziative di donazione organizzate dai Ministri Volontari non si fermeranno qui. Cagliari, Oristano e ancora Olbia vedranno la loro presenza costante e determinata, un calendario di generosità che si ripeterà nei prossimi mesi.





Un impegno che dimostra come la solidarietà possa diventare un ponte, collegando persone di diverse fedi e background in un unico, grande progetto di vita e di speranza. In un'epoca spesso segnata da divisioni e contrasti, queste storie di collaborazione e di aiuto reciproco rappresentano un faro di umanità e di unione. La donazione di sangue diventa così non solo un salvavita medico, ma anche un simbolo di quella fratellanza universale che, al di là delle differenze, unisce tutti gli esseri umani.

La solidarietà non conosce barriere, né di luogo né di credo. È questo il messaggio che emerge dalla collaborazione tra l'Avis regionale Sarda e i fedeli della Chiesa di Scientology, un'alleanza che trascende le differenze per abbracciare una causa comune: la donazione del sangue. Sabato 13 gennaio, i Ministri Volontari della Missione di Olbia, seguendo le orme delle precedenti iniziative a Cagliari, hanno dato prova concreta di questo impegno, recandosi presso il centro donazioni dell’ospedale S. Giovanni Paolo II. Questo gesto, semplice ma profondamente significativo, rafforza l'idea che la generosità umana possa superare qualsiasi barriera ideologica o geografica.