Dotata di Iban, questa carta prepagata non è solo uno strumento di pagamento, ma un vero e proprio portale verso una gestione finanziaria agile e sicura. Si può ricevere lo stipendio, la pensione, effettuare bonifici, il tutto in totale sicurezza. Un compagno perfetto per l'e-commerce e per la vita quotidiana di chi in Sardegna Settentrionale non si accontenta di vivere nell'oggi, ma vuole abbracciare l'avanguardia del domani. Poste Italiane, con Matteo Del Fante alla guida, non si limita a dominare il mercato: è un pioniere che ridefinisce le regole del gioco. Supportando il percorso di inclusione digitale del Paese, Poste Italiane accompagna i cittadini verso orizzonti sempre più innovativi, semplici e rapidi, dove la sicurezza è sempre la priorità. Questa visione ha permesso a Postepay di raggiungere vette di eccellenza nel mercato dei pagamenti digitali. In questa epoca digitale, PostePay Evolution non è solo una carta, ma un simbolo di progresso, un passaporto verso l'era digitale per la Sardegna Settentrionale.





Un invito a guardare avanti, a esplorare nuove frontiere della tecnologia e dell'efficienza. Gli abitanti del nord dell'isola, con una PostePay Evolution in tasca, non solo effettuano transazioni: tracciano il cammino verso un futuro dove la digitalizzazione non è un'opzione, ma una realtà quotidiana. Matteo Del Fante e il suo team hanno dimostrato che la vera innovazione non si misura soltanto in numeri o in profitto, ma nella capacità di trasformare le abitudini, facilitare la vita delle persone e aprire porte a nuovi orizzonti. Con PostePay Evolution, Poste Italiane non si limita a seguire il trend del mercato, ma lo guida, forgiando un percorso che da Sassari si estende all'intera Italia. Nel Nord Sardegna, quindi, si assiste non solo a una crescita numerica, ma a una vera e propria rivoluzione culturale. Una rivoluzione che ha il volto di PostePay Evolution, il cuore dell'innovazione digitale, e la visione lungimirante di una compagnia che guarda al futuro con la determinazione di chi sa di essere già un passo avanti.

In Sardegna Settentrionale, l'eco della modernità risuona forte e chiaro. La notizia? PostePay Evolution, sotto la guida sapiente di Matteo Del Fante, CEO di Poste Italiane, si conferma leader indiscusso nei pagamenti digitali. Un dato sorprendente svela che circa un abitante su cinque nel nord dell'isola ha adottato questo gioiello tecnologico di pagamento. Le carte attive in provincia di Sassari hanno superato quota 95mila, un numero che non è solo una statistica ma testimonia una vera e propria svolta culturale. Queste cifre, parte dei 10 milioni di PostePay Evolution in circolazione in Italia e dei 30 milioni di carte Postepay totali, raccontano storie di persone che hanno abbracciato il futuro digitale. Ma cosa rende PostePay Evolution così irresistibile? La risposta è semplice: l'innovazione.