Crisi sanitaria in Sardegna: A rischio le cure per i disturbi alimentari





Con l’azzeramento del contributo, le strutture presenti in Sardegna rischiano di chiudere, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta", spiega Deriu, sottolineando la gravità della situazione. Il Ministero della Salute ha evidenziato che questa decisione mette a rischio le cure per circa 22.000 pazienti, molti dei quali nel Sud e nelle Isole. La situazione è aggravata dai dati allarmanti sugli effetti dei disturbi alimentari: prima del Covid, circa 3000 morti annui, saliti a 5000 nel 2020. E nel 2023, in Italia, i decessi dovuti a anoressia, bulimia e altri disturbi del comportamento alimentare sono stati 3.780, la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali.





"I numeri sono impietosi e si commentano da soli. È doveroso che la Regione e l’assessore alla sanità intervengano con urgenza per rimediare a questa grave situazione", afferma Deriu. L'appello è chiaro: è fondamentale prevenire la chiusura degli ambulatori, assicurando il diritto alla salute per tutti i cittadini, già duramente provati negli ultimi anni. La situazione richiede un intervento rapido e concreto. La salute dei cittadini sardi non può essere messa in secondo piano, specialmente in un ambito così delicato e vitale come quello dei disturbi alimentari. La parola d'ordine è urgenza: solo un'azione decisa può scongiurare un'emergenza sanitaria di proporzioni ancora più gravi.

Una recente decisione del Parlamento, prevista nella legge di bilancio 2024, sta per provocare un terremoto nel sistema sanitario sardo: l'azzeramento dei fondi destinati agli ambulatori che si occupano di disturbi alimentari. Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, ha sollevato la questione, esprimendo una preoccupazione condivisa da migliaia di pazienti. "Quei fondi avevano permesso di creare nuovi ambulatori istituiti appositamente per prendere in carico i pazienti con tali patologie.