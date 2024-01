Fondi per l'Alzheimer in Sardegna: la grave dimenticanza di fine legislatura





Questo è l’esempio di una gestione dei conti che punta al benessere di una sola fascia di popolazione. Una vergogna senza giustificazioni", afferma con forza Manca. Il problema è emerso perché il collegato alla legge Finanziaria è stato pubblicato tardi sul Buras, impedendo agli uffici di completare l'iter necessario per assegnare i fondi entro la fine dell'anno. Di conseguenza, un milione di euro destinato a un settore cruciale come quello dell'assistenza ai malati di Alzheimer è andato perso, un "colpo basso" per le associazioni e le famiglie colpite da questa malattia.





La consigliera Manca ha presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere chiarimenti, ma le risposte ottenute dagli uffici non hanno fatto altro che aumentare la frustrazione: "Perché queste informazioni arrivano soltanto oggi? Nessuno si è preoccupato di verificare preliminarmente che una norma così importante non fosse soggetta ad ostacoli di nessun tipo", lamenta la consigliera.





Il caso sollevato da Desirè Manca è emblematico di un sistema che, a volte, sembra dimenticare i più bisognosi. "Come potranno sopravvivere oggi le associazioni che svolgono un ruolo attivo nella cura e nel supporto dei malati di Alzheimer? Tutto ciò è scandaloso", conclude Manca, evidenziando la grave situazione in cui si trovano ora queste associazioni vitali per la comunità sarda.

Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un'accusa pesante contro la Giunta Solinas: la perdita di un milione di euro destinati alle associazioni che assistono i malati di Alzheimer e i loro familiari in Sardegna, a causa di un ritardo burocratico. La denuncia di Manca mette in luce un'ingiustizia che colpisce i più vulnerabili. "Siamo stati abituati alle norme a favore degli 'amici', alle leggi che strizzano l'occhio ai potenti di turno, alle leggi per la creazione di poltrone dorate. Tutte approvate in tempi congrui, mentre per questa norma legata all'approvazione di un mio emendamento in favore dei più deboli non si è mosso un dito.