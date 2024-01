Cia Sardegna sollecita il ripristino dell'esenzione Irpef per gli Agricoltori

La situazione è critica: con la nuova normativa, le rendite catastali dei terreni torneranno ad essere soggette a tassazione, con un incremento significativo del carico fiscale per gli agricoltori. Non è solo una questione di numeri. Dal 2017, l'esonero Irpef era stato un baluardo contro la serie di problemi che hanno afflitto il settore: costi di produzione alle stelle, emergenze climatiche e geopolitiche, incertezze nei pagamenti dei premi comunitari. In questo contesto, le agevolazioni fiscali non sono un lusso, ma una necessità. Cia Sardegna non si limita a una mera critica. La richiesta è un appello ai parlamentari sardi: diventate portavoce delle istanze delle campagne sarde.





L'obiettivo è chiaro: il ripristino dell'esonero Irpef e la proroga dell'esonero contributivo per gli under 40, misure vitali per promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura. Vacca conclude con una nota di urgenza: «Per questi motivi sollecitiamo i parlamentari sardi, nell'interesse del territorio e degli agricoltori isolani, a farsi portavoce delle istanze delle campagne sarde e il governo nazionale affinché le citate misure a sostegno del settore agricolo e finalizzate alla promozione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura siano ripristinate al più presto». Un appello che pone l'accento sul futuro dell'agricoltura in Sardegna, una risorsa da non sottovalutare.

In un clima di crescente preoccupazione, Cia Sardegna alza la voce contro l'abolizione dell'esenzione Irpef per gli agricoltori, introdotta dalla recente Legge di Bilancio 2024. La richiesta è chiara: si ripristini l'agevolazione per il settore agricolo, fondamentale nell'economia sarda. Alessandro Vacca, direttore regionale di Cia Sardegna, non usa mezzi termini: «L'abolizione, da parte del Governo, dell'esenzione Irpef per gli agricoltori è l'ennesima mazzata per un settore che in Sardegna è impegolato in mille difficoltà».