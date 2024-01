Coltellate nella notte a Cagliari: L'enigma di via del seminario

È il quadro inquietante che si è presentato ai carabinieri di Cagliari, chiamati a intervenire in una vicenda dai contorni ancora sfumati. La segnalazione arriva ieri sera, incisiva e urgente: un uomo armato di coltello sta rincorrendo un altro in strada. I militari del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, solleciti e determinati, si lanciano sulle tracce del predatore notturno. Non passa molto tempo prima che l'inseguitore venga rintracciato e il suo coltello sequestrato, un gesto di sicurezza in una città che dorme ignara. Il protagonista di questa caccia urbana è un 33enne, i cui motivi rimangono avvolti nel mistero.





Perché inseguire un altro uomo con un coltello in mano? Qual è la storia nascosta dietro a queste corse notturne? Domande senza risposta, per ora. L'uomo viene denunciato per porto di oggetti per offendere, una definizione burocratica che poco dice sulla natura del suo intento. Il giovane inseguito, figura fantasma di questa storia, rimane introvabile.





Si dissolve nelle vie della città, lasciando dietro di sé solo domande e il sapore di un pericolo sfiorato. I testimoni, occhi di una Cagliari notturna, hanno fatto la loro parte, chiamando il 112 di fronte a una scena che rompe la tranquillità della notte. Cagliari si risveglia con questa storia di strada, un frammento di vita che si perde nelle pieghe della città. Una storia di coltelli e inseguimenti, di domande senza risposta, di sicurezza e pericolo intrecciati. Un episodio che, per ora, rimane un enigma tra le vie della città.

