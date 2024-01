La Coppa Davis in mostra a Palazzo Bacaredda a Cagliari prima di partire per Milano. Un successone

La sua presenza nella capitale lombarda, dopo quella sarda, sarà un'altra occasione per i fan del tennis e per il pubblico in generale di condividere l'entusiasmo della vittoria con i campioni nazionali. Le visite a Palazzo Bacaredda sono state garantite anche nei giorni di sabato 13 e domenica 14 gennaio, con un orario di apertura dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Oltre al valore sportivo, la Coppa Davis assume un significato sociale, rappresentando un legame tangibile tra la passione per lo sport e la coesione della comunità. L'opportunità di vederla da vicino sottolinea l'importanza di questo trofeo non solo nel contesto tennistico, ma anche come simbolo di orgoglio nazionale e di unione attraverso la passione condivisa per il tennis.

Palazzo Bacaredda a Cagliari, sede di una prestigiosa esposizione, ha ospitato la Coppa Davis sino a domenica 14 gennaio 2024. Il trofeo, recentemente conquistato da Sinner e dalla nazionale italiana, è stato accessibile al pubblico nella Sala del Sindaco, situata al secondo piano dell'edificio. Gli appassionati hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino questo simbolo tanto ambito con un orario di apertura dalle 16 alle 18. A partire da lunedì 15 gennaio, la Coppa Davis ha intrapreso un nuovo capitolo nel suo viaggio attraverso l'Italia, varcando il Tirreno per raggiungere Milano.