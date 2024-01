Sassari: La governatrice del Rotary 2080 incontra il sindaco Campus

L'incontro al Palazzo Ducale non è stato solo un momento di dialogo istituzionale, ma anche un'occasione per consolidare i rapporti tra il Comune e il Rotary. La presenza di figure chiave, sia dal mondo amministrativo che da quello del volontariato, dimostra un interesse comune verso lo sviluppo e il benessere della comunità. Durante la visita, il sindaco Nanni Campus ha donato alla governatrice una monografia sul Padiglione Tavolara, un gesto che simboleggia la condivisione di cultura e storia locali. Inoltre, l'incontro è stato arricchito dallo scambio dei guidoni, un rito cerimoniale che sottolinea l'importanza del legame tra le due entità.





Questo evento riflette la crescente tendenza delle amministrazioni locali a collaborare con organizzazioni internazionali per il raggiungimento di obiettivi comuni. Il Rotary, con la sua lunga storia di impegno sociale, si rivela un partner ideale per il Comune di Sassari, una città che sta cercando attivamente di ampliare il proprio orizzonte verso nuove possibilità di sviluppo e innovazione. L'incontro tra la governatrice del Rotary e il sindaco di Sassari apre quindi nuove vie di collaborazione, puntando a progetti che possano migliorare la qualità della vita nella regione. Un esempio di come le sinergie tra diverse realtà possano tradursi in benefici tangibili per la comunità.

Al Palazzo Ducale di Sassari si è svolta una visita di cortesia che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le organizzazioni internazionali. La governatrice del Rotary del Distretto 2080 (Sardegna-Lazio), Maria Carla Ciccioriccio, ha incontrato il sindaco Nanni Campus, in un incontro che trascende la mera formalità per aprirsi a una condivisione di ideali e progetti. Il Rotary, noto per il suo impegno nel servizio sociale e nella promozione della pace, è rappresentato in questa occasione dai presidenti del Rotary Club Sassari, del Rotary Club Sassari Silki, e del Rotary Club Sassari Nord. Accompagnati dall'assessore Carlo Sardara, responsabile del Bilancio e delle Infrastrutture della Mobilità, questa delegazione ha portato alla luce l'intento di tessere una rete di progetti che avranno un impatto significativo sul territorio.