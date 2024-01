Professore del Medio Campidano condannato per violenza su minore: Sei anni di reclusione

Questa triste storia inizia con la denuncia dei genitori della ragazzina, che, nell'innocenza dei suoi dodici anni, aveva raccontato di ricevere attenzioni improprie dal professore. Il pm Daniele Caria, coadiuvato da una squadra di agenti e militari, aveva poi messo la parola fine all'indagine, portando il docente di fronte alla giustizia. Nel teatro del tribunale, l'insegnante si è difeso con l'avvocato Matteo Vinelli, forse tentando di dipingere un quadro meno oscuro di quanto non fosse in realtà. Dall'altra parte, la famiglia della giovane vittima, armata della legge e della morale, rappresentata dall'avvocato Gianfranco Piscitelli, e l'associazione antiviolenza "Angeli nel cuore" con Elisabetta Magrini, hanno chiesto giustizia. E così, tra la freddezza delle pareti del tribunale e il fremito della società civile, si conclude una pagina nera che lascia un retrogusto amaro. Amaro per la giovane vita segnata, amaro per un sistema che troppo spesso fallisce nel proteggere gli innocenti. Sei anni di reclusione per l'insegnante: una sentenza che suona come un monito, un segnale di allarme in un mondo che sembra aver perso il senso della decenza e della responsabilità. Ma la domanda rimane: sono sufficienti?

