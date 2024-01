Dollaro, il segugio eroe di Aggius: Sacrifica la propria vita per salvare quella del padre umano

Durante una battuta di caccia grossa, il segugio francese Dollaro ha mostrato un coraggio straordinario. Ha avvertito il suo proprietario, il dottor Giannetto Bianco, un veterinario di Aggius, e gli altri cacciatori del pericolo imminente rappresentato da un cavo elettrico caduto a terra, iniziando ad abbaiare insistentemente. Grazie a questo gesto, Dollaro ha salvato la vita del suo padrone e degli altri cacciatori, ma purtroppo, nel farlo, ha pagato il prezzo più alto. Il nobile segugio è entrato in contatto con il cavo elettrico, ricevendo una scarica fulminante che ha posto fine alla sua vita.





Questo tragico evento ha lasciato tutti coloro che hanno assistito alla scena in uno stato di profondo dolore e incredulità. Dollaro non era solo un cane, era un eroe, un amico fedele che ha sacrificato la sua vita per salvare quella degli altri. La Procura di Tempio ha incaricato il Corpo Forestale di condurre indagini sull'accaduto, per determinare le cause del distacco del cavo elettrico che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. La morte di Dollaro non è stata solo una perdita per il suo proprietario, ma un monito sulla sicurezza nelle zone di caccia e un ricordo del coraggio e dell'abnegazione che gli animali possono dimostrare.





La storia di Dollaro, il cane eroe di Aggius, rimarrà impressa nei cuori di molti, simbolo di lealtà e di coraggio. Questo segugio francese non ha solo salvato delle vite umane, ma ha anche dimostrato quanto profonda possa essere la connessione tra l'uomo e il suo migliore amico. Un atto di eroismo che non sarà dimenticato, una testimonianza della nobiltà d'animo che anche un animale può esprimere.

