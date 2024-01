Saldi e inganni natalizi: La festa delle fregature

La stagione delle offerte e dei saldi invernali, quel periodo dell'anno in cui il consumatore medio si trasforma in una preda facile per ogni sorta di trappola commerciale. L'associazione Codici, come ogni anno, raccoglie le amare testimonianze di quanti hanno creduto di fare il colpo dell'anno, salvo poi ritrovarsi con un bel nulla avvolto in carta luccicante. Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ci ricorda, con un filo di ovvietà degno di un consiglio da nonno, di prestare attenzione agli acquisti.





E come dargli torto? Tra profumi contraffatti che promettevano essenze esotiche ma che si rivelano poco più che acqua colorata, e sconti che si dimostrano essere una mera illusione, il consumatore è più che mai un agnello in mezzo a lupi. Giacomelli ci esorta a diffidare degli sconti clamorosi e a investigare sull'affidabilità dei venditori, specialmente quelli online. Consigli per la sopravvivenza nel selvaggio mondo del commercio che sembrano usciti da un manuale di guerra piuttosto che da una guida allo shopping.





Il periodo dei saldi è un campo minato, dove ogni offerta potrebbe celare una truffa. E in caso di problemi, Codici ci ricorda che sono sempre disponibili a offrire un salvagente in questo mare di inganni, tramite telefono o email. Ma ricordate, cari consumatori, nel gioco delle offerte natalizie e dei saldi invernali, l'unico vincitore è spesso chi non gioca.

Ah, il Natale! Tempo di luci scintillanti, di caloroso affetto familiare, e naturalmente, di fregature sotto l'albero. Sì, perché mentre i bambini scrivono letterine a Babbo Natale, gli adulti si lanciano in un frenetico shopping natalizio, spesso per scoprire che la magia delle festività include anche la sparizione miracolosa dei propri soldi.