Operazione trasparenza della Polizia Locale: Intensificati i controlli per la sicurezza stradale

L'operazione prevede controlli mirati sul rispetto dei limiti di velocità nelle aree individuate, basandosi sulle statistiche di incidentalità e sulle dinamiche del traffico veicolare e pedonale. I controlli, che si estenderanno anche alle ore serali e notturne, saranno intensificati nei fine settimana. L'obiettivo è duplice: da un lato, sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del rispetto delle norme per la sicurezza stradale; dall'altro, creare consapevolezza immediata nei conducenti che superano i limiti di velocità. L'uso del "telelaser" permetterà di fermare e contestare immediatamente le infrazioni, ponendo l'accento sull'importanza della guida responsabile.





L'analisi dei dati dell'incidentalità nel 2023 ha rivelato un aumento preoccupante dei sinistri, in particolare nell'area urbana, con la guida distratta a causa dell'uso del cellulare identificata come una delle principali cause. Anche se si è registrata una riduzione degli illeciti legati alla guida sotto l'effetto dell'alcol e delle sostanze stupefacenti, grazie alle campagne di sensibilizzazione, il numero di incidenti mortali è aumentato rispetto al 2022, con 9 incidenti mortali registrati sulle strade comunali. Per affrontare questa situazione, la Polizia locale sta rafforzando le campagne di sicurezza stradale per il 2024. Oltre ai controlli di velocità, saranno promosse campagne di sensibilizzazione sull'uso corretto dei sistemi di ritenuta, sul divieto di utilizzo del cellulare alla guida, sia da parte degli automobilisti che dei pedoni, e sulla campagna "pedoni sicuri", volta a garantire la mobilità sicura dei pedoni. L'operazione Trasparenza mira a un approccio preventivo, comunicando le strade in cui verranno effettuati i controlli, per ridurre l'incidenza degli incidenti stradali e aumentare la sicurezza sulle strade del territorio comunale.

La Polizia locale sta intensificando gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale con l'operazione "Trasparenza". Dal 12 gennaio al 31 marzo, l'attenzione si concentrerà su alcune delle strade più critiche del territorio, in particolare quelle che nel 2023 hanno registrato i più elevati livelli di incidentalità.