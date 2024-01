Epifania in ritardo a Porto Torres: Arrestato nigeriano con 1,3 kg di Eroina - Smascherato dal fiuto di Karma cane finanziere





Il nostro "eroe" odierno, sbarcato con il suo zaino ricco di 'sorprese', è stato accolto non dai festeggiamenti ma dall'olfatto acuto di Karma, un cane della Guardia di Finanza non tanto interessato alla tradizionale storia dei Re Magi. La storia si fa interessante: il cane, più efficiente di qualunque dispositivo di sicurezza, fiuta l'eroina.





Quattro involucri di una sostanza che sa di esotico e di proibito: eroina bianca, un lusso per gli intenditori, una rovina per i meno fortunati. La droga in questione viene da quel Triangolo d'Oro, dove Birmania, Laos e Thailandia giocano a chi produce la morte più pura.





E non è il brown sugar, il dolce amaro della droga da strada, ma l'eroina n. 4, raffinata quattro volte, quasi un capolavoro di distruzione massiva. L'uomo è stato arrestato e la droga sequestrata. Fine della favola di Epifania. Il nostro corriere ora medita sulle sue scelte dietro le sbarre del carcere di Bancali. Le morale? Anche in un mondo cinico e disincantato, a volte, la giustizia ha il naso migliore di un cane.

Epifania a Porto Torres, ma i doni non erano d'oro, incenso e mirra. Al posto di tre saggi, abbiamo un cittadino nigeriano, un traghetto da Genova e, oh sorpresa, 1,3 kg di eroina. Ah, la globalizzazione dei mercati: i Magi d'oggi viaggiano su traghetti e portano doni da far girare la testa, letteralmente.