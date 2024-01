Tragedia nel basket algherese: Addio a Giancarlo Salteri, coach e imprenditore amato

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori informazioni e sono previste cerimonie in suo onore. Il mondo del basket e la città di Alghero salutano con profondo dolore un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di molti. La sua dedizione al lavoro e la sua passione per il basket lo avevano reso una figura ben conosciuta e apprezzata. La salma di Salteri è stata trasferita all'istituto di Medicina Legale di Sassari e il magistrato ha disposto l'autopsia. Nel frattempo, la comunità sportiva e quella cittadina si uniscono nel lutto, ricordando Salteri come un uomo generoso e impegnato, un vero esempio di dedizione e spirito sportivo. Negli ultimi anni, però, aveva sviluppato una forte passione per il basket, diventando allenatore delle squadre giovanili a Sassari e stabilendo una collaborazione con la Dinamo. La sua improvvisa scomparsa ha scosso la comunità: Salteri era ammirato e rispettato sia nel suo ambiente professionale che in quello sportivo.

Il medico legale, giunto sul posto, ha dichiarato il decesso per cause naturali. I carabinieri della compagnia locale hanno immediatamente escluso la possibilità di una morte violenta. Originario di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma da tempo residente ad Alghero, Salteri era un imprenditore nel settore immobiliare, titolare della Gabetti agenzia di Alghero.