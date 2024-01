Orrore ad Arzachena: I Ris Indagano sulla tragica notte dell'assassinio dell'orafo Giovanni Fresi

Il sopralluogo, iniziato alle 11.30, mira a ricostruire i dettagli di quella notte infernale, tra abuso di sostanze stupefacenti e violenza inaudita. Giovanni Fresi, 58 anni, orafo stimato in Costa Smeralda per le sue creazioni, è stato trovato esanime vicino alla casa del figlio, dopo che alcuni passanti hanno allertato il 118. I risultati dell'autopsia sono chiari: Fresi ha subito diversi colpi al cranio, con un'emorragia cerebrale fatale. Oggi, gli specialisti del Ris entrano per la prima volta nell'abitazione dell'arrestato, cercando tracce dell'aggressione e dell'assunzione di droghe.





Il quadro è inquietante: Michele Fresi ha ammesso l'uso di Lsd e cocaina, ed è ora in isolamento nel carcere di Bancali, accusato di omicidio e altre gravi imputazioni. La comunità di Arzachena è ancora scossa dal dolore e dall'incredulità. La chiesa Tempio Nuovo ha ospitato l'ultimo saluto all'orafo, in una giornata di lutto proclamata dal sindaco Roberto Ragnadda. La tragedia ha lasciato un segno profondo nella città, dove si cerca ancora di comprendere come una serata possa aver preso una piega così tragica e violenta. Le indagini del Ris potrebbero fornire risposte cruciali e aiutare a chiudere un capitolo oscuro nella storia di Arzachena, una storia di violenza incomprensibile che ha spezzato una famiglia e turbato un'intera comunità.

Un'abitazione in via Ruzittu ad Arzachena si trasforma in una scena del crimine, dove i carabinieri del Ris di Cagliari, su disposizione della Procura di Tempio Pausania, indagano sull'incredibile e tragica vicenda che ha visto Michele Fresi, 27 anni, uccidere il padre Giovanni con una mazza di legno in una notte di follia e droga.