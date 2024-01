Golfo Aranci in allarme: Aggressione ad anziano scuote la comunità - Parla il sindaco Mario Mulas

"Azione vergognosa", così la definisce Mulas, mentre i cittadini si svegliano con un senso di sgomento che va oltre il singolo episodio. La percezione di sicurezza, un tempo scontata in questo angolo di Sardegna, sembra ora vacillare. La comunità di Golfo Aranci, nota per la sua vita onesta e civile, si trova di fronte a una realtà inaspettata e sconcertante: la violenza ha varcato la soglia delle proprie case. I cittadini lamentano la mancanza di controlli adeguati, soprattutto nelle ore notturne, e il crescente senso di sfiducia è palpabile: "Non ci sentiamo più sicuri neanche nelle nostre case", è il commento amaro che si raccoglie tra le vie del paese.





Di fronte a questo scenario, i carabinieri sono al lavoro per risalire ai responsabili, in un tentativo di riportare serenità e sicurezza tra i residenti. La sfida ora è non solo individuare i colpevoli ma anche ristabilire quel senso di comunità e fiducia reciproca che ha sempre caratterizzato Golfo Aranci. Questo episodio di violenza ha scosso profondamente i residenti, costringendoli a fare i conti con una realtà che sembrava appartenere solo alle cronache di altri luoghi. La speranza è che l'azione delle forze dell'ordine e l'unità della comunità possano ristabilire l'ordine e la pace in questo piccolo paradiso sardo.

A Golfo Aranci, solitamente tranquillo rifugio sardo, si è diffusa una sensazione di allarme e incredulità in seguito all'aggressione subita da un anziano, vittima di un tentativo di rapina nella sua stessa casa. Il sindaco Mario Mulas esprime tutta la sua indignazione in parole che riflettono il sentimento di una comunità intera: "L'aggressione ad un anziano è quanto di più ignobile possa essere pensato e messo in atto". La denuncia del sindaco non è solo un grido di rabbia, ma anche il simbolo di un malessere più profondo che si sta diffondendo nella cittadina.