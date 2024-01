Stupro a Sassari: Un processo che finisce in farsa





E così, mentre il pm Angelo Beccu immaginava già gli imputati dietro le sbarre per 8 lunghi anni, ecco che i giudici tirano fuori dal cappello un verdetto di assoluzione. Stando alla ricostruzione accusatoria, i tre, compagni di bevute nei pub della città, avrebbero concluso la serata a casa di uno dei due ragazzi, dove sarebbe avvenuto lo stupro. La mattina seguente, la ragazza corre al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari a denunciare l'accaduto, i certificati medici finiscono agli atti del processo, ma a quanto pare non bastano a convincere i giudici.





In aula, la vittima presunta, assistita dall'avvocata Laura Secchi, si sottopone a incidente probatorio in udienza protetta, mentre i due imputati, difesi dall'avvocato Marco Palmieri, insistono sulla loro innocenza, negando qualsiasi rapporto sessuale con la ragazza. Ma ecco il colpo di scena: uno dei due ragazzi, nel corso delle indagini sul presunto stupro, viene beccato a spacciare 1,5 chili di marijuana a una parente minorenne. Per questo, riceve un'ovazione sotto forma di un anno e mezzo di carcere.





La morale della favola? Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 90 giorni, e solo allora la Procura deciderà se presentare ricorso. Nel frattempo, Sassari si trasforma in un teatro dove realtà e finzione si mescolano, lasciando il pubblico in sospeso: è stata giustizia o una tragicommedia giudiziaria?

SASSARI - Due giovani del luogo, di 21 e 26 anni, si sono trovati al centro di un processo per stupro, accusati da un'amica d'infanzia. Ma ecco che il Tribunale di Sassari, con una giravolta degna di una commedia di Goldoni, li assolve "perché il fatto non sussiste". La presidente del collegio, Monia Adami, ha evidentemente giudicato le accuse della ragazza sassarese, ventenne, prive di fondamento.