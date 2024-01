Amore e pugni a Monserrato: Rissa tra famiglie per la rottura di un fidanzamento

La scena, tragicomica quanto basta, si è svolta sotto gli occhi increduli dei passanti. Due famiglie, forse troppo affezionate ai cliché delle soap opera, hanno deciso che il miglior modo per discutere della fine di un fidanzamento fosse quello di trasformare la pubblica via in un palcoscenico per una rissa all'ultimo sangue. Il tutto, tra l'altro, iniziato con un innocuo incontro per un chiarimento. Un dialogo civile? Macché.





A Monserrato non si scherza, e la discussione ha preso una piega degna dei migliori duelli al sole del Far West, degenerando in una rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri per essere sedata. Tra i partecipanti alla rissa, alcuni sono finiti al Policlinico di Monserrato, dove i medici hanno avuto l'onore dubbia di curare le ferite da battaglia amorosa. Un'ode al romanticismo, se vogliamo, ma con un finale che sa più di tragicommedia.





Questo episodio lascia perplessi: è forse questa la nuova frontiera delle relazioni sentimentali in Sardegna? Un fidanzamento che finisce non con un addio, ma con una rissa che coinvolge intere famiglie. Si potrebbe quasi pensare che gli abitanti di Monserrato abbiano deciso di importare il modello americano delle "family feud", ma con quel tocco di italianità che non guasta mai.





In conclusione, un consiglio spassionato per i futuri ex fidanzati di Monserrato: forse è meglio optare per un semplice messaggio Whatsapp per annunciare la fine di un rapporto. Meno scenografico, ma decisamente più sicuro. E per le famiglie coinvolte, magari un corso di gestione della rabbia non sarebbe una cattiva idea.

Monserrato, perla del cagliaritano, teatro di una sceneggiata degna di Eduardo De Filippo: la fine di un fidanzamento si trasforma in un ring familiare, con tanto di carabinieri costretti a fare da arbitri. Cinque persone sono state denunciate per rissa aggravata, una sorta di medaglia al valore nell'arte di risolvere le dispute amorose a suon di pugni.