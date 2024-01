Golfo Aranci: Novantenne ex ferroviere aggredito in casa da malviventi





Il nonagenario, in un estremo tentativo di difesa, ha reagito ai malviventi, ma è stato violentemente colpito più volte, anche al volto. Le urla dell'uomo hanno destato l'attenzione dei vicini di casa e di alcuni familiari che risiedono nelle vicinanze. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia, insieme ai soccorritori del 118 che hanno trasportato l'anziano presso l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per le cure necessarie. Questo tragico episodio ha lasciato una profonda ferita nel cuore della comunità di Golfo Aranci, un luogo dove episodi del genere sono rari e sconvolgono la quiete abituale.





L'indagine dei carabinieri si concentra ora sull'identificazione dei responsabili, che sembrano avere una conoscenza dettagliata delle abitudini della vittima, un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di inquietudine a un già grave atto di violenza. Questo aggressione sottolinea la vulnerabilità degli anziani e l'importanza di garantire sicurezza e protezione ai membri più fragili delle nostre comunità. Mentre la caccia ai responsabili continua, resta l'eco di un'azione criminale che ha interrotto la serenità di una piccola comunità sarda, lasciando dietro di sé interrogativi e preoccupazioni per la sicurezza personale.

Nella tranquilla cornice di Golfo Aranci, solitamente più nota per le sue spiagge che per le cronache nere, si è consumato un atto di violenza che ha scosso la comunità locale. Un pensionato di quasi 90 anni, un tempo dipendente delle Ferrovie dello Stato e imbarcato nei traghetti, è stato brutalmente aggredito nella sua abitazione, situata nel rione della stazione ferroviaria del centro balneare. Due individui a volto coperto, armati di un soffietto di ferro utilizzato per attizzare il fuoco del camino, hanno fatto irruzione nella casa del pensionato nella tarda serata di ieri.