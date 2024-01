Abuso di aiuti covid in Sardegna: Sequestrati 90mila euro a coppia di commercianti

La coppia, come scoperto dai militari delle Fiamme Gialle di Cagliari, ha ricevuto 98.500 euro in aiuti dal decreto liquidità, ma ne ha deviati 90mila per acquistare titoli per "finalità speculative personali", distogliendoli così dallo scopo di pubblico interesse a cui erano destinati. Questo comportamento ha portato alla denuncia dei due commercianti per "malversazione ai danni dello Stato". Il sequestro di disponibilità finanziarie pari all'importo utilizzato illecitamente rappresenta un segnale forte da parte delle autorità: non tollerare l'uso improprio di fondi pubblici in un periodo di grave crisi sanitaria ed economica.





Gli investigatori hanno sottolineato che la normativa prevedeva che i finanziamenti fossero concessi a condizione che le somme venissero destinate a finalità strettamente connesse al fabbisogno aziendale, una regola palesemente violata in questo caso. Questo episodio evidenzia la necessità di un controllo accurato sull'utilizzo dei fondi pubblici, soprattutto in momenti di emergenza nazionale, per garantire che l'aiuto raggiunga chi ne ha realmente bisogno e venga utilizzato in modo corretto e trasparente. La situazione della coppia sarda è un monito per tutte le imprese a rispettare le regole e ad agire con integrità, soprattutto quando si tratta di gestire risorse pubbliche destinate al sostegno di chi è in difficoltà.

In un contesto di emergenza nazionale come quella della pandemia Covid-19, dove il sostegno finanziario dello Stato si è dimostrato cruciale per molte imprese in crisi, emerge una storia di abuso e malversazione. Due coniugi, titolari di un esercizio commerciale nel Medio Campidano, sud della Sardegna, sono finiti nei guai per aver usato i fondi pubblici destinati al sostegno delle imprese in difficoltà per scopi personali.