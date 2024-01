Coppia di Torino batte Volotea: 500 euro di risarcimento per volo ritardato da Alghero a Torino

ItaliaRimborso, un'organizzazione specializzata nell'assistenza ai passeggeri aerei, ha commentato l'episodio sottolineando che il Giudice di Pace di Torino ha fatto applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004, un documento che tutela i diritti dei passeggeri aerei anche in caso di ritardi significativi. Oltre le tre ore di ritardo, i passeggeri hanno il diritto di richiedere un risarcimento pecuniario, a patto che non vi siano circostanze straordinarie come scioperi o condizioni meteorologiche avverse che giustifichino il ritardo.





ItaliaRimborso, con un tasso di successo del 97,8% nei casi che affronta, si è confermata ancora una volta come una voce forte nella lotta per i diritti dei viaggiatori. Per chi si trova in situazioni simili, è possibile ottenere assistenza senza alcun costo, semplicemente compilando il form presente sulla homepage del sito italiarimborso.it. Questa sentenza rappresenta una vittoria importante per tutti coloro che hanno subito disagi a causa di ritardi ingiustificati nei voli, dimostrando che i diritti dei passeggeri aerei vengono presi sul serio anche in tribunale.

La Sardegna, destinazione paradisiaca per molti, è stata il luogo prescelto da una coppia di Torino per un breve periodo di relax. Tuttavia, al ritorno dalla loro vacanza, sono stati travolti da un'esperienza che ha fatto storcere il naso a chiunque: un ritardo di oltre tre ore sul volo Volotea da Alghero a Torino, che ha messo a dura prova la loro pazienza e ha sconvolto i loro programmi. Invece di atterrare puntualmente alle 09:10, come previsto, il volo ha toccato terra all'aeroporto di Torino solo alle 12:35. Un ritardo di tre ore e mezza che ha gettato nello scompiglio non solo i due passeggeri torinesi ma anche gli altri viaggiatori a bordo. La vicenda ha trovato risoluzione grazie all'intervento del Giudice di Pace di Torino, che ha emesso una sentenza a favore dei passeggeri, ordinando alla compagnia aerea Volotea di versare una compensazione di 500 euro alla coppia.