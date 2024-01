Sanità in crisi ad Oristano: M5S denuncia la sospensione delle visite di Follow-up

La carenza di medici è al centro del problema, una situazione che Solinas ritiene inaccettabile, specialmente per la gestione dei pazienti oncologici con un personale ridotto all'osso. "I casi di recidiva non possono essere repentinamente individuati e trattati, esponendo i pazienti a rischi altissimi," aggiunge Solinas. Il capogruppo del M5s sottolinea anche che le terapie per i malati oncologici non possono essere gestite dal medico di base, evidenziando così una vasta fascia di pazienti lasciata senza supporto dal sistema sanitario pubblico. Solinas invoca un intervento urgente per il reclutamento di nuovi oncologi per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.





La crisi non riguarda solo l'oncologia, ma anche altri settori della sanità a Oristano. "La rete della medicina territoriale è stata completamente smantellata, e ora affrontiamo anche la grave problematica della riduzione dei posti letto nel reparto di Medicina, che opera con soli sei medici per una trentina di posti letto, un numero nettamente insufficiente rispetto ai più di 60 posti letto disponibili prima della pandemia," denuncia Solinas. Queste dichiarazioni del M5s mettono in luce la gravità della situazione sanitaria a Oristano, una realtà che richiede soluzioni immediate e concrete per garantire ai cittadini un'assistenza sanitaria adeguata e per prevenire ulteriori danni a un sistema già fortemente provato.

La situazione della sanità a Oristano è all'attenzione del Movimento 5 Stelle (M5s), che denuncia una crisi profonda all'ospedale San Martino. Secondo Alessandro Solinas, capogruppo del M5s in Consiglio regionale, le visite di follow-up per i pazienti oncologici sono state sospese, una decisione dalle conseguenze potenzialmente devastanti data l'importanza di queste visite per la prevenzione delle recidive. "All'ospedale San Martino, dove ogni anno si effettuano circa 20mila visite, un terzo delle quali sono follow-up per pazienti che hanno avuto un tumore, questa sospensione rappresenta un danno enorme," spiega Solinas, che preannuncia un'interrogazione al presidente della Regione e all'assessore della Sanità.