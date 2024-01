Sardegna prima in Italia per impatto economico delle carni fresche Igp





Nel 2022, l'isola ha prodotto e immesso nel mercato ben 4478 tonnellate di questa carne pregiata, generando un valore alla produzione di 38 milioni di euro, con un incremento dell'8,3% rispetto al 2021. Anche il valore al consumo e l'export hanno registrato incrementi significativi, rispettivamente del 3,1% e 5,5%. A livello nazionale, l'Agnello di Sardegna Igp è seconda solo al Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp, superando l'Abbacchio romano Igp e l'Agnello del Centro Italia Igp, quest'ultimo al quarto posto con 675 tonnellate e 5 milioni di euro di valore alla produzione. L'importanza dell'Agnello di Sardegna Igp non si limita solo al settore specifico delle carni, ma contribuisce in modo significativo anche all'economia agroalimentare regionale nel suo complesso.





Nel 2022, la Sardegna ha raggiunto il quinto posto in Italia per il valore economico prodotto dai prodotti a marchio Igp e Doc, con un impatto economico sull'isola di 423 milioni di euro, segnando una crescita del 22%. Battista Cualbu, presidente del Consorzio di tutela, sottolinea l'importanza di questi risultati, evidenziando gli sforzi profusi in termini di promozione e la volontà di presentarsi al meglio sui mercati internazionali attraverso ulteriori certificazioni e la partecipazione a numerose fiere ed eventi. In questo contesto, la Sardegna si afferma non solo come una terra di tradizioni, ma anche come un luogo di innovazione e eccellenza nel settore agroalimentare, dimostrando come il legame con il territorio e la qualità dei prodotti possano essere fattori chiave per il successo economico.

La Sardegna si conferma come una regione all'avanguardia nel settore agroalimentare, segnando un primato nazionale per l'impatto economico delle carni fresche a marchio Igp. Secondo il 21° rapporto Ismea Qualivita 2023, l'isola ha generato un valore di produzione di 38 milioni di euro nel 2022, posizionandosi ben al di sopra della Toscana, che si ferma a 20 milioni. Questo risultato eccezionale è trainato soprattutto dall'Agnello di Sardegna Igp, che si colloca come la seconda carne fresca più prodotta in Italia tra quelle certificate.