Blitz a Cagliari, finisce in manette il giardiniere della droga

Il quarantenne, un improvvisato giardiniere di piante proibite, è stato relegato ai domiciliari, forse a meditare sulle scelte di vita che lo hanno portato dietro le sbarre di una giustizia che non dorme mai. La droga, insieme agli strumenti del mestiere - bilance, coltelli, e quant'altro serve per il confezionamento - è stata sequestrata. Un piccolo, ma significativo colpo al mercato nero che nutre le strade di Cagliari e non solo, un mercato che si nutre di solitudini e disperazioni, di giovani vite che cercano nell'euforia artificiale una via di fuga da una realtà spesso troppo grigia e asfittica.





L'azione delle forze dell'ordine è un monito, un segnale di una lotta che non ammette tregua. Eppure, la domanda resta sospesa nell'aria, densa come il fumo di quei panetti ora custoditi in qualche cassaforte dello Stato: quante altre abitazioni, quante altre vite celano segreti simili? La risposta è nel continuo lavoro di chi veglia, di chi indaga, di chi non si arrende di fronte all'ingente mare della criminalità. Ma è anche nella società, che deve svegliarsi, che deve educare, che deve offrire alternative a chi, perso nel labirinto della vita, sceglie strade tortuose e pericolose.

In una Cagliari che convive con il bisogno di legalità e l'ombra persistente della criminalità, un blitz incisivo dei Falchi della Squadra mobile ha scritto un nuovo capitolo. Un quarantenne, di professione ignota ma di attività ben nota alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. La sua abitazione, in piazza Galileo Galilei, era diventata un punto di riferimento per un'umanità disperata e dipendente, come notato dall'occhio vigile degli agenti. Quasi teatrale l'irruzione in questa bottega di illegalità: otto panetti di marijuana, per un peso complessivo di quasi due chili, sono stati scoperti, quasi a voler sfidare le leggi di una società che cerca di mantenersi a galla nella legalità.