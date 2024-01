Commozione e rose rosse per l'addio a Giovanni Fresi ad Arzachena

Rose rosse hanno adornato il feretro dell'artigiano, molto noto in Costa Smeralda per le sue raffinate creazioni in oro. La compagna Anna Maria Cudoni, il padre Michele e la madre Mariuccia hanno accompagnato la bara dall'obitorio alla chiesa, in un clima di incredulità e dolore che ancora avvolge il paese. La cerimonia funebre, officiata dal parroco don Mauro Moretti e dai sacerdoti locali, è stata un momento di profondo ricordo e riflessione.





Durante l'omelia, don Moretti ha evidenziato il coraggio e l'amore incondizionato di Giovanni Fresi per il figlio Michele, nonostante i suoi problemi di dipendenza. "Era una persona affettuosa e gentile, un esempio di padre che ha pagato a caro prezzo la sua responsabilità, come tutto ciò che vale, come l'amore", ha detto il parroco. La compagna Anna Maria ha letto una toccante lettera: "Ti volevo ringraziare per avermi scelto come tua compagna. Ero la tua principessa, tutelata ed amata. Il progetto della casa era il coronamento del nostro sogno per dopo la pensione. Spero che tu mi starai a fianco". Parole che hanno risuonato nel cuore dei presenti, sottolineando un legame d'amore che il tragico evento non ha potuto spezzare.





Sul fronte delle indagini, la Procura di Tempio ha disposto per domani dei sopralluoghi nell'abitazione di Michele Fresi, in via Ruzittu, in un tentativo di ricostruire la dinamica e le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo. La comunità di Arzachena, così come i familiari di Giovanni Fresi, attende risposte, cercando nel contempo di elaborare il lutto e ricordare un uomo la cui vita è stata segnata dall'amore per la sua famiglia e dal suo impegno professionale.

Il piccolo paese di Arzachena ha vissuto momenti di profonda commozione nel dare l'ultimo saluto a Giovanni Fresi, l'orafo di 58 anni tragicamente scomparso. La chiesa Tempio Nuovo si è riempita di persone per partecipare ai funerali di Fresi, ucciso dal figlio Michele, 27 anni, in una notte segnata da un raptus di follia alimentato dall'Lsd.