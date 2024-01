Corsa alle regionali in Sardegna: Cinque candidati in lizza, Alessandra Zedda conferma la sua candidatura indipendente





La sua decisione di proseguire nella corsa, nonostante le voci di un possibile ritiro o di un interesse per il Comune di Cagliari, dimostra una chiara determinazione nel perseguire i suoi obiettivi politici. In un annuncio, Zedda rivela di essere al lavoro sulla formalizzazione della sua candidatura, con un appuntamento dal notaio per il deposito del simbolo della sua lista, che si chiamerà "Anima di Sardegna". Questo nuovo movimento politico mira a raccogliere "esponenti della società civile" desiderosi di partecipare attivamente alla politica regionale insieme a lei.





La sua uscita dall'esecutivo regionale un anno fa, dovuta a disaccordi sull'immobilismo che lo caratterizzava, sembra aver rinforzato la sua volontà di apportare un cambiamento concreto. Zedda sottolinea che, nonostante la mancanza di una posizione definita nel centrodestra e la situazione non del tutto chiara, lei intende procedere con la sua candidatura. Il simbolo della sua lista includerà, oltre a una rappresentazione stilizzata della Sardegna divisa in cinque territori, anche il suo nome "Alessandra Zedda presidente". La sua candidatura indipendente, insieme ai nomi degli altri candidati, promette di rendere la corsa alle Regionali in Sardegna un appuntamento elettorale di grande interesse, con possibili ripercussioni sul panorama politico nazionale. La decisione di Zedda di presentarsi come indipendente, con una lista che enfatizza la partecipazione della società civile, potrebbe portare una ventata di novità in un contesto politico regionale in cerca di nuove direzioni e soluzioni.

In vista delle elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna, il panorama politico si anima con la presenza di cinque candidati, ciascuno con le proprie aspirazioni e strategie. Il centrosinistra si presenta diviso: Alessandra Todde e Renato Soru sono i nomi che emergono, ognuno portando una visione e un approccio diverso alla politica regionale. Nel centrodestra, invece, si assiste a una situazione di incertezza: Paolo Truzzu si sente candidato, mentre Christian Solinas non sembra voler cedere la sua aspirazione al bis per la guida dell'Isola.