Gallura in lutto per l'orafo ucciso dal figlio: Oggi i funerali di Giovanni Fresi

I fatti risalgono alla notte del 28 dicembre, quando Michele Fresi, in preda a un raptus di follia alimentato da alcol e droghe, soprattutto acidi, ha aggredito mortalmente il padre con una mazza di legno. Giovanni Fresi era accorso per cercare di calmare gli scatti d'ira del figlio, che si aggirava in stato confusionale e armato per la via principale del paese. Prima dell'omicidio, il giovane aveva già aggredito una ragazza di 24 anni, rompendole la mandibola, e ferito due Carabinieri intervenuti per arrestarlo. Michele Fresi è ora detenuto nel carcere sassarese di Bancali, in attesa di giudizio per le sue azioni. Questa tragedia, che ha trasformato una serata di apparente normalità in un incubo, lascia la comunità di Arzachena a riflettere sulla violenza improvvisa e insensata che ha sconvolto le loro vite, portando via uno dei loro cittadini più stimati. La morte di Giovanni Fresi non è solo la fine di un uomo, ma anche un monito severo sulle conseguenze devastanti di gesti irragionevoli e su quanto sia importante affrontare i problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti nella società odierna.

Si terranno oggi alle ore 11 nella Chiesa Tempio Nuovo di Arzachena i funerali di Giovanni Fresi, l'orafo 58enne la cui vita è stata tragicamente spezzata per mano del figlio Michele, di 27 anni. Un evento che ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un'impronta indelebile nella storia di questa tranquilla cittadina della Costa Smeralda. L'indagine svolta dalle forze dell'ordine si è ormai conclusa. Dopo l'autopsia effettuata a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, incaricato dalla Procura di Tempio, il corpo di Fresi è stato restituito alla sua famiglia in lutto. Un ultimo, doloroso saluto, che vedrà il corteo funebre partire dalla camera ardente del cimitero di Arzachena. Il sindaco Roberto Ragnedda, in segno di profondo rispetto e solidarietà, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. Una decisione che sottolinea la gravità del fatto e l'onda d'urto emotiva che ha colpito l'intera comunità. La violenta morte di Giovanni Fresi rappresenta una ferita aperta nel cuore di Arzachena, un tragico promemoria della fragilità della vita umana.