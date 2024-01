Tragedia in campagna: Caduta da ponte abusivo, grave un 57enne a Tuili

Il dramma si è consumato in pochi attimi: l'uomo, trasportato con l'elisoccorso, ha subito un serio trauma cranico, e i medici si riservano sulla prognosi. La scena dell'incidente, un ponte che scavalca il rio Corretto nella località di Sa Serra, si è trasformata in un luogo di intervento per i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Il ponte, una costruzione precaria, ha ceduto, precipitando l'uomo in un volo di diversi metri, con un impatto violento sul cemento vicino all'alveo del torrente.





Questo incidente, avvenuto nelle tranquille campagne di Tuili, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle normative edilizie, in una terra dove la natura e la necessità spesso si incontrano su percorsi accidentati.

