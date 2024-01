Sardegna al voto: Settimana cruciale per le elezioni regionali





Il voto si svolgerà in un'unica giornata, dalle 7 alle 23. Il percorso verso le urne inizia con il deposito dei simboli, previsto tra le ore 8 del 14 gennaio e le ore 20 del 15 gennaio. Questo è il momento in cui i partiti e i gruppi politici presentano il contrassegno distintivo delle loro liste per le diverse circoscrizioni elettorali, un passo essenziale secondo le norme elettorali.





Il presidente Solinas ha indetto i comizi con un decreto che sarà pubblicato sul Buras l'11 gennaio, gettando le basi per la presentazione delle liste. Queste dovranno essere consegnate alla cancelleria del Tribunale competente tra le 8 del 21 gennaio e le 20 del 22 gennaio. Durante questo periodo, la cancelleria rimarrà aperta ininterrottamente, anche nei giorni festivi, per accogliere le candidature.





Uno degli aspetti cruciali di questa fase è la presentazione dei candidati alla presidenza della Regione, che deve avvenire entro le ore 12 del 25 gennaio. Le candidature devono essere accompagnate dal programma politico e dalla designazione dei rappresentanti di coalizione, e vanno depositate presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Queste scadenze delineano il quadro elettorale in Sardegna, un processo che culminerà nelle elezioni del 25 febbraio, un giorno in cui i sardi decideranno il loro futuro politico regionale.

La Sardegna si prepara ad entrare nel vivo della campagna elettorale, con una settimana decisiva che vedrà l'attuazione di importanti scadenze stabilite dalla legge elettorale regionale. Il 25 febbraio, i cittadini sardi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio regionale e il presidente della Regione.