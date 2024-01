Ho avuto l’onore di essere con lui e Giampaolo Loddo sul set di Casteddu Sicsti e di averlo tra gli interpreti della mia commediola Quest’anno L’Avvento Gesù lo fa a Cagliari. Addio caro indimenticabile Rino. Franco Montalbano: Ci ha lasciato il grande Rino Giambalvo in arte Giulio Manera, io avevo partecipato alla parte musicale di questo 45 giri, le mie condoglianze ai familiari tutti!! L’attrice Cristina Maccioni: Rino Giambalvo, in arte Giulio Manera! Per me sarà sempre il grande Efisio Pestamuso in Quelli dalle labbra bianche di Francesco Masala e Giacomo Colli.





Un compagno di palcoscenico capace di sostenere con garbo la sua inesperta collega senza perdere quell’ironia e senso del comico che ne caratterizzavano la personalità. Era il mio primo spettacolo al piccolo auditorium di Cagliari nei primi settanta del secolo scorso di sicuro la data precisa ce l’ho scritta da qualche parte. Sono vicina con affetto alla sua famiglia e lo ricordo con tenerezza.

Cagliari piange Giulio Manera che, con il nome d’arte di Giulio Manera, ha attraversato da protagonista una bella e intensa stagione del cabaret a Cagliari in tv e in tanti palchi. Aveva 83 anni e molti ricordi legati a un'esperienza nel mondo spettacolo vissuta con grande amore e passione. Tanti i suoi tormentoni musicali come "Maria Bonaria" e "La bombola". L’attore e regista Piero Marcialis lo ricorda così: Ci ha lasciato il nostro caro amico e collega, l’attore Rino Giambalvo, in arte Giulio Manera, uno dei principali protagonisti della scena a Cagliari.