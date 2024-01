Travolto da un'auto mentre va a scuola, muore quindicenne a Cagliari

Frequentava il secondo anno dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "Domenico Alberto Azuni" e aveva scelto l'indirizzo enogastronomico. Il 15enne si trovava a pochi metri dal Mc Donald's e ha attraversato la strada,sulle strisce pedonali o immediatamente vicino, per raggiungere la fermata degli autobus del Ctm che si trova sull'altra carreggiata. Ha superato lo spartitraffico ed è stato investito da una Fiat Punto condotta da una 50enne di Selargius. L'auto non andava troppo veloce, ma l'impatto è stato comunque violento. Il ragazzo ha battuto sul montante della vettura all'altezza del parabrezza e poi è stato scaraventato sull'asfalto a pochi metri di distanza.

Nello zaino che portava sulle spalle i libri di scuola e un quaderno con all'interno una ricetta e gli ingredienti di un cocktail che avrebbe voluto preparare. Quel sogno questa mattina è stato cancellato per sempre mentre tentava di raggiungere la fermata dell'autobus che lo avrebbe portato a scuola: un'auto lo ha travolto e ucciso. E' morto così Guan Xuanming, un ragazzo di 15 anni, nato in Cina e residente a Cagliari nella zona di Pirri, dove viveva con i genitori. L'8 febbraio prossimo avrebbe compiuto 16 anni. Questa mattina, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, stava prendendo l'autobus in via Peretti a Cagliari per andare a scuola in via Monte Acuto.