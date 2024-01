Capodanno di sangue: Cagliari e la gioventù ferita

Mentre i festeggiamenti si consumavano, il giovane, forse già con la mente verso il calore della sua casa, si è trovato immerso in una discussione che ha preso una piega drammaticamente violenta. Alcuni fendenti all'addome hanno segnato il suo corpo e la sua sorte: un triste esito per una serata che avrebbe dovuto essere di gioia e speranza. Soccorso in codice rosso, il 22enne lotta tra la vita e la morte nell'anonimato di una stanza d'ospedale. Non è solo il sangue di un giovane a macchiare le strade; è il sangue di una società che sembra aver perso il senso di comunità e rispetto. I carabinieri, intervenuti prontamente, ora si muovono tra ombre e silenzi, cercando di ricostruire la catena di eventi che ha portato a questo epilogo nefasto, sperando di rintracciare il responsabile di questa follia.





Ma al di là del colpevole da punire, resta l'amaro in bocca per una generazione che sembra navigare senza bussola in un mare di incertezze e violenza. Quando il nuovo anno si affaccia timido all'orizzonte, ci si aspetta di guardare avanti con speranza, non di dover voltarsi indietro con rimpianto. Questo episodio non è solo la cronaca di un fatto di sangue; è il sintomo di un disagio più profondo che affligge non solo Cagliari ma intere generazioni.





Mentre il 22enne giace in ospedale, la città si interroga, forse troppo tardi, su come sia potuto accadere. E noi, con la penna in mano e il cuore pesante, ci chiediamo quando finirà questa spirale di violenza che sembra non risparmiare neanche le notti di festa.

