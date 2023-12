Solinas: non candidato, ma candidabile. Serve continuità

Per il governatore la continuità di governo non deve essere messa in discussione nella maggioranza: "Credo che l'insieme delle cose fatte in questi cinque anni e dei progetti avviati debbano seguire la prassi consolidata di una continuità di governo,-sottolinea dopo aver elencato in oltre un'ora di incontro con la stampa i risultati dell'operato della sua giunta-ci sono interlocuzioni nel centrodestra, ma chi rivendica un cambio e una discontinuità deve essere pronto ad assumersene la responsabilità".





Non troppo velato il riferimento a Fdi, che punta su Paolo Truzzu per la guida della coalizione: "Richiedere un cambio, che non avrebbe precedenti in letteratura e che è ispirato solo a una logica spartitoria,-precisa-serve solo a mettere una bandierina in più su una Regione in una logica nazionale. Lo dico da sardista, non sono d'accordo che si utilizzi la Sardegna per riequilibrare questioni nazionali".





E se anche la coalizione di centrodestra, che potrebbe riunirsi tra qualche giorno per la decisione definitiva, dovesse scegliere Paolo Truzzu, "sarebbe il candidato di Fdi, non dell'intera coalizione.-precisa Solinas-A quel punto ciascun partito potrebbe fare le proprie scelte". Scelte che potrebbero significare anche presentarsi da soli, con la Lega alleato imprescindibile: "Con la Lega siamo andati tante volte da soli, ma non credo che saremmo soli, non credo che si arriverà a una cosa del genere".

Non sono candidato, non sono io a dovermi candidare, ma sono candidabile", ironizza così il presidente della Regione, Christian Solinas, durante la sua conferenza stampa di fine anno e di fine legislatura, rispondendo alle domande sulla imminente scelta del nome che correrà per il centrodestra alle Regionali del 25 febbraio.