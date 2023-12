Feste con sorpresa: a Cagliari la movida natalizia si tinge di "fiamme gialle" con raffiche di controlli anti-droga

Ma non finisce qui! A Maracalagonis, un giovane di 19 anni è stato pizzicato con un tesoretto di marijuana, che probabilmente sperava di trasformare in doni natalizi per amici poco ortodossi. E mentre la Guardia di Finanza giocava a "trova l'intruso" con l'ausilio di cani niente meno che cinofili, qualcuno ha pensato bene di abbandonare il proprio "regalo" indesiderato, ora nelle mani delle autorità.





E come nei migliori cliffhanger, le autorità promettono che lo spettacolo continuerà, con ulteriori controlli previsti per salutare l'anno nuovo. Brinderemo, dunque, a un Capodanno all'insegna del "se bevi non guidare, e se spacci... beh, meglio non farlo!"

Ah, le feste natalizie! Quell'epoca dell'anno in cui le luci sfavillanti e gli alberi addobbati fanno da sfondo a scenari meno idilliaci. A Cagliari, le forze dell'ordine hanno festeggiato a modo loro, scatenando una tempesta di controlli anti-droga che ha fatto tremare la movida notturna più di un freddo inverno. Sedici aspiranti Babbi Natale, età 18-37, sono stati colti con le mani nella... caramella, tra hashish e cocaina, mentre cercavano di entrare nella Fiera come se fossero alla ricerca dell'ultima offerta prima della chiusura.