Scossa parlamentari Fdi nel centrodestra: nostro leader è Truzzu

Per i parlamentari Truzzu è il "sindaco del fare, con oltre 300 milioni di opere pubbliche che proietteranno Cagliari protagonista di una nuova visione euro-mediterranea nel contesto internazionale su cui il Governo Meloni già da tempo muove i suoi passi". La presa di posizione di senatori e deputati del partito di Giorgia Meloni arriva dopo la nota nazionale della Lega che all'indomani della visita di Matteo Salvini in Sardegna ha ribadito "piena fiducia e pieno sostegno, della Lega e contiamo di tutto il centrodestra, a Christian Solinas ed alla squadra di centrodestra che ha ben governato in questi anni". Il passo in avanti di Fdi, che da tempo rivendica il primato nella scelta, potrebbe tagliare i tempi nella scelta finale, annunciata da Salvini per i primi giorni di gennaio, ma rischia di minare l'unità della coalizione. Nel centrodestra sardo scalpitano, infatti, gli esponenti del Grande centro che hanno ribadito l'urgenza di arrivare a una decisione prima della fine dell'anno e rimarcano la necessità che il nome sia scelto in Sardegna.

Fratelli d'Italia smuove le acque nel centrodestra sardo che attende ancora di avere un candidato alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio. L'iniziativa è dei deputati e senatori eletti nell'Isola: il nome vincente per la coalizione è quello dell'attuale sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. "Fratelli d'Italia ha più volte ribadito che intende partecipare alle elezioni regionali sarde per vincerle.-scrivono in una nota congiunta Salvatore Deidda, Francesco Mura, Barbara Polo, Gianni Lampis, Antonella Zedda, Giovanni Satta-assumendosi la responsabilità di indicare una guida autorevole nel tenere il centrodestra unito e che al contempo solchi quella necessaria discontinuità che dia avvio ad un nuovo corso di riscatto economico e sociale che i sardi rivendicano. Siamo per questo sicuri che Paolo Truzzu possa essere il leader per una coalizione unita e vincente alle prossime elezioni regionali".