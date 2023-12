Capodanno a Cagliari: Sicurezza rafforzata con il piano della questura

Un occhio di riguardo sarà rivolto alla Polstrada, che intensificherà i controlli per contrastare eccesso di velocità e guida sotto l'influenza di alcol. Il dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Massimo Imbimbo, ha sottolineato l'importanza di festeggiare in modo responsabile e attento, ricordando ai cittadini di seguire le istruzioni per l'uso degli artifici pirotecnici e di sorvegliare i minorenni. L'attenzione è alta anche per i fuochi d'artificio, dai più innocui ai più pericolosi. Marco Mele, responsabile del Nucleo artificieri, ha evidenziato i rischi connessi all'uso improprio dei petardi, sconsigliando di riaccendere quelli che non sono esplosi e segnalando i controlli serrati contro i botti illegali, estremamente pericolosi per l'incolumità delle persone. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, i consigli della polizia sono chiari: cinture allacciate, rispetto delle distanze, e divieto di uso del cellulare alla guida.





Lorenzo Cosseddu, dirigente della Polstrada di Cagliari, ha ribadito l'importanza di rispettare il codice della strada e di evitare la guida in stato di ebbrezza, annunciando controlli notturni mirati lungo le statali 554 e 131 e altre strade di collegamento. Il Capodanno a Cagliari si preannuncia quindi come un evento in cui la sicurezza sarà protagonista, grazie agli sforzi congiunti delle autorità e alla consapevolezza dei cittadini. Un inizio d'anno all'insegna della prudenza e del divertimento responsabile, per un 2024 che inizia con il piede giusto.

Il Capodanno a Cagliari si colora di sicurezza con un'operazione su vasta scala pianificata dalla Questura per garantire festeggiamenti sereni e senza incidenti. La città si prepara ad accogliere il nuovo anno con un dettagliato piano di sicurezza, mirato a prevenire furti in appartamenti, incidenti stradali e uso improprio di artifici pirotecnici. La polizia aumenterà la presenza di pattuglie sia nelle vie cittadine che lungo le principali arterie di collegamento.