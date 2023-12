Notte di terrore ad Arzachena: Arrestato Michele Fresi, figlio della vittima

La morte di Giovanni Fresi ha lasciato un vuoto in una città che lo conosceva non solo come artigiano di talento ma anche come discendente di una famiglia radicata nella cultura e nella storia locale. Il lutto cittadino annunciato dal sindaco Roberto Ragnedda riflette il dolore collettivo e la solidarietà verso una famiglia devastata da un atto di violenza incomprensibile. Mentre Michele Fresi si prepara a comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse di omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, la comunità cerca risposte e conforto, sperando che la giustizia possa fare luce su una notte che ha spezzato una vita e infranto l'armonia di una città.

Il dramma ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte, quando Michele, in preda a uno stato di forte alterazione, ha sferrato ripetuti colpi con una mazza di legno al capo del padre, davanti al portone di casa in via Ruzittu. L'uomo, nonostante il tempestivo trasporto all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, non ha sopravvissuto alle gravi ferite, lasciando la comunità in lutto e in stato di incredulità. La serata di Michele aveva presagito il tragico epilogo. Dopo aver mostrato segni di violenza in un locale del centro, il giovane ha continuato il suo percorso di distruzione per le vie della città, fino all'aggressione che ha coinvolto anche una giovane donna, che ha riportato ferite gravi. I tentativi del padre di placare il figlio e riportarlo alla ragione si sono rivelati vani, culminando nella tragedia familiare. I carabinieri, allertati dalle segnalazioni preoccupate dei cittadini, hanno affrontato la furia di Michele, riuscendo a fermarlo non senza difficoltà e subendo loro stessi ferite nel corso dell'intervento. La comunità di Arzachena, già provata da episodi precedenti di violenza del giovane, ora deve fare i conti con una perdita inspiegabile e dolorosa.