Arzachena, lutto cittadino per l’omicidio di Giovanni Fresi: «Comunità sconvolta» Il sindaco Ragnedda: «Morto un amico» La scorsa notte, alle ore 00:15 circa, a seguito di una segnalazione all’utenza 112NUE circa un uomo in evidente stato di alterazione dall’uso di stupefacenti che si aggirava per le vie del paese, il personale del 118 si è recato presso viale Costa Smeralda ove ha rinvenuto un ragazzo di 27 anni. Lo stesso ha rifiutato le cure ed è stato consegnato dai sanitari al padre sopraggiunto. Alle successive 00:30 circa i militari della Stazione di Arzachena venivano inviati nei pressi dello stesso viale Costa Smeralda a seguito di una segnalazione da parte di una donna vittima di aggressione. Gli operanti hanno intercettato la richiedente, una ragazza di 24 anni, che presentava evidenti ferite al volto; nell’occasione la stessa ha riferito di essere stata percossa dal 27enne dopo aver fatto uso di droghe insieme. La donna è stata dunque trasportata dai sanitari non in pericolo di vita presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli operanti si sono posti alla ricerca del ragazzo e lo hanno intercettato nei dintorni di viale Costa Smeralda mentre brandeggiava un bastone in legno e minacciava gli occupanti delle automobili in transito. Nel tentativo di contenerlo ne è sorta una colluttazione con i militari che venivano colpiti al volto e agli arti e solo dopo l’intervento in ausilio di un’ulteriore pattuglia della sezione radiomobile di Olbia sono riusciti finalmente a trarlo in arresto. Successivamente i militari si sono portati nei pressi di piazza Risorgimento a seguito della segnalazione di altri passanti circa un uomo giacente a terra e hanno rinvenuto il padre del giovane con una profonda ferita al capo causata da un corpo contundente. Trasportato presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia lo stesso è deceduto circa due ore dopo. Il sopralluogo è stato effettuato insieme al PM di turno della Procura di Tempio Pausania che avanzerà richiesta di convalida al GIP.