Salvini in Sardegna: "Sull'isola gli stipendi crescono più che a Roma e Milano"

In un tessuto politico in cui la coesione è spesso un miraggio, il ministro sottolinea l'importanza dell'unità, ricordando il principio di efficacia che ha sempre guidato la sua strategia: "sicuramente io ho sempre applicato il principio 'squadra che vince non si cambia.' in Sardegna come in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, a livello nazionale e a livello europeo il centrodestra unito è un valore aggiunto."





La stima per il governatore uscente Christian Solinas è evidente, e il ministro riconosce il lavoro svolto dalla sua squadra. Tuttavia, la scelta del candidato governatore è un nodo da sciogliere, e Salvini non si tira indietro dalla responsabilità di garantire l'unità della coalizione. Le sue parole sono un manifesto di intenti chiari: "Un sindaco uscente va ricandidato, un governatore uscente va ricandidato: questa è la posizione della Lega. e conto su un accordo positivo su tutti."





In questo contesto, la presenza di Paolo Truzzu e Christian Solinas al suo fianco durante un sopralluogo in una caserma dei Carabinieri non è un dettaglio da sottovalutare. Guardando al futuro, Salvini evidenzia l'importanza di una decisione rapida e consapevole, "Siamo in prossimità del voto - ha aggiunto - dopo Capodanno bisogna decidere." Ma non è solo una questione di candidature. Il ministro assicura che il lavoro sul programma elettorale è già in corso, con una visione che abbraccia tutti i settori vitali per la Sardegna, dalla agricoltura al turismo, e con una apertura verso candidature trasversali, anche al di fuori delle file della Lega.





Nel contesto più ampio della politica nazionale, Salvini osserva la situazione del centrosinistra, notando una frattura e una mancanza di coesione che sembrano riflettersi in diverse regioni, compresa la "patria del granitico Pci e poi Pd". Le sue parole: "'Vedo il centrosinista diviso in molte regioni" - Soru e Todde? Se ci sono progetti diversi giusto che ognuno li porti avanti, ma vedo che il centrosinistra è molto diviso". Infine, il ministro si sofferma sull'aspetto economico della Sardegna, una nota positiva in un mare di sfide: "Stipendi in Sardegna crescono più di Roma e Milano"- "Ho visto con piacere che, stando ai dati di Unioncamere, in questi quattro anni la Sardegna ha una crescita record degli stipendi superiore a quelli di milanesi e romani. Tutto questo grazie a una imprenditorialità forte, non grazie alla politica". Queste parole non sono solo un riconoscimento, ma anche un impegno verso un futuro in cui la politica, pur non essendo protagonista, accompagna e supporta la crescita. Il cammino verso le elezioni regionali è lastricato di incertezze e aspettative, ma una cosa è chiara: la scelta che verrà fatta avrà un impatto profondo sul destino della Sardegna, e il ministro Salvini, con la sua visione pragmatica e inclusiva, è ben deciso a giocare un ruolo chiave in questo processo decisivo.

Nel cuore della politica sarda si respira un clima di tensione e aspettativa. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, in visita a Cagliari, ha toccato diversi punti cruciali che riguardano il futuro politico della regione, in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. Con una fermezza che riecheggia il pragmatismo di un leader consapevole, Salvini ha dichiarato: "Io non impongo niente, io rappresento una forza autonomista che nasce dai territori e li ascolta: nessuna scelta a Cagliari viene imposta da Roma."