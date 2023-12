Cagliari in crisi: Un esame della pulizia urbana

Il risultato? Un quadro ben diverso da quello dipinto dalle autorità. Piga descrive una situazione di degrado, soprattutto nei quartieri periferici, dove il problema dei rifiuti sembra non solo persistere ma, in alcuni casi, peggiorare. Luoghi come Via Is Mirrionis, Piazza Medaglia Miracolosa, e Via Pier della Francesca sono descritti come zone assediate dai rifiuti, con marciapiedi spesso impraticabili e accumuli di spazzatura che restano in loco per settimane, emanando odori nauseabondi che invadono gli spazi abitativi circostanti. La frustrazione di Piga è palpabile quando si interroga sulla consapevolezza degli amministratori riguardo a queste realtà. Sorge il sospetto che, nonostante le evidenze, vi sia una tendenza a minimizzare o ignorare il problema, "coprendo la polvere sotto il tappeto" anziché affrontare direttamente le sfide della raccolta rifiuti e della pulizia urbana.





Questo rapporto da parte di un attivista locale solleva questioni importanti sulla trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione cittadina nel gestire le problematiche ambientali e di vivibilità. Resta da vedere se le autorità prenderanno atto di queste segnalazioni e, soprattutto, come risponderanno ai crescenti appelli per una Cagliari più pulita e vivibile per tutti i suoi abitanti.

Cagliari - Il Sindaco Truzzu e l'Assessore Guarracino hanno recentemente esaltato i miglioramenti nella gestione dei rifiuti e la pulizia generale della città, proclamando una Cagliari più pulita e ordinata rispetto al passato. Tali dichiarazioni hanno suscitato la curiosità di Valerio Piga, membro dell'organizzazione "Difensori della natura", il quale ha intrapreso un'indagine personale per verificare lo stato effettivo delle vie cittadine.