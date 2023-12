L'ultimo lavoro di Michela Murgia: 'Dare la vita', una visione postuma su famiglia e genitorialità

Originariamente inteso per concentrarsi esclusivamente sulla gestazione per altri, il lavoro si è evoluto in una profonda riflessione sui significati della genitorialità e della parentela. Giammei ha condiviso con l'ANSA la profondità e l'impatto del manoscritto finale di Murgia, evidenziando la sua importanza e il viaggio emotivo che rappresenta. Mentre i lettori attendono il suo arrivo nelle librerie, "Dare la vita" promette di essere un'aggiunta commovente al rispettato corpo di lavoro di Michela Murgia, offrendo intuizioni e riflessioni su alcuni dei temi più fondamentali della vita.

L'eredità letteraria di Michela Murgia prosegue con la pubblicazione postuma del suo pamphlet, "Dare la vita". Prevista per il 9 gennaio da Rizzoli, questa attesa novità del 2024 cattura i pensieri finali della prolifica scrittrice, che ha continuato il suo mestiere fino all'ultimo giorno, il 10 agosto 2023. Curato da Alessandro Giammei, stretto collaboratore e membro della sua famiglia allargata, "Dare la vita" offre un'emozionante esplorazione delle dinamiche familiari e dell'essenza della genitorialità.