Incidente fatale ad Olbia: 48enne perde la vita su via Roma

Il cuore di Dettori ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo, rendendo vani tutti i tentativi dei medici di rianimarlo. La polizia locale di Olbia è prontamente intervenuta sul luogo del drammatico evento, avviando un'indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla perdita del controllo dello scooter. Si sta valutando l'ipotesi che il mezzo potrebbe aver urtato il marciapiede, causando la tragica caduta. Gli agenti sono attualmente alla ricerca di testimoni che possano fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Questa tragica vicenda lascia una comunità in lutto e solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale, sottolineando l'importanza di una guida prudente e della manutenzione dei mezzi di trasporto. La scomparsa di Mario Dettori non è solo una perdita per i suoi cari, ma un doloroso monito per l'intera comunità.

Tragedia su Via Roma a Olbia: uno sfortunato incidente ha segnato la fine della vita di Mario Dettori, un uomo di 48 anni, mentre era in sella al suo scooter. La dinamica esatta dell'incidente rimane al momento avvolta nel mistero. Dettori, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo mezzo, un 125 di cilindrata, andando a impattare violentemente contro un imponente albero situato ai margini della strada che conduce al cimitero cittadino. Nonostante i rapidi interventi di soccorso e il trasporto urgente al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, le gravi condizioni in cui è arrivato non hanno lasciato speranze.