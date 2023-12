Nero Natale sulle strade sarde: Due vite perse in incidenti durante le festività

La seconda tragedia ha coinvolto Antonio Erdas, 80 anni, di Villaurbana, che ha perso la vita all'ospedale Brotzu di Cagliari 24 ore dopo un incidente avvenuto la vigilia di Natale. Tornando dalla montagna, il pensionato ha perso il controllo della sua Peugeot 207 vicino al nuraghe Craba. L'auto si è ribaltata più volte, intrappolando Erdas all'interno. I soccorritori lo hanno trovato in condizioni critiche e, nonostante gli sforzi di rianimazione sul posto e il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale di Cagliari, il suo quadro clinico è rimasto precario fino al suo decesso questa mattina. Questi due gravi incidenti hanno gettato un'ombra sulle festività natalizie in Sardegna, lasciando due comunità in lutto per la perdita di due dei loro membri. Le circostanze dei sinistri sottolineano l'importanza della prudenza e della sicurezza stradale, soprattutto durante i periodi festivi, quando le strade possono essere più pericolose a causa delle condizioni meteorologiche e dell'aumento dei viaggi.

Il periodo natalizio in Sardegna è stato oscurato da due tragici incidenti stradali che hanno portato alla perdita di due vite. La prima tragedia ha avuto luogo tra Borore e Ottana, nel Nuorese, dove Serafino Porcheddu, un panettiere di 59 anni di Sedilo, ha incontrato il suo tragico destino. Al volante del suo Fiat Doblò, Porcheddu si è schiantato contro una roccia all'ingresso di Dualchi, in località Su Pischinale, presumibilmente a causa di un malore improvviso. L'incidente è stato fatale per Porcheddu, mentre il passeggero, Francesco Cugusi, 27 anni di Fonni, è stato ferito e successivamente ricoverato in ospedale. La scena è stata presidiata dalla polizia stradale, dai vigili del fuoco di Macomer, da un'ambulanza del 118 e dall'elisoccorso.