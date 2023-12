Salvini a Cagliari: Giornata tra politica e cantieri in vista delle elezioni regionali

Il suo primo e cruciale appuntamento è con l'attuale governatore Christian Solinas. La riunione è destinata a chiarire il futuro politico di Solinas, desideroso di un secondo mandato e rappresentante dell'alleanza tra la Lega e il Partito Sardo d'Azione. Questa alleanza è attualmente sotto la lente d'ingrandimento, con il Carroccio che si prepara a confermare il proprio sostegno a Solinas di fronte ad altri candidati proposti dagli alleati, come Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, sostenuto da Fratelli d'Italia.





Oltre agli incontri politici, Salvini ha in programma un sopralluogo significativo: la visita al cantiere per la riqualificazione della caserma dell'Arma dei Carabinieri "Livio Duce" (precedentemente conosciuta come ex Cascino), situata in piazza San Bartolomeo. Questa visita non solo evidenzia l'impegno del Ministro nei confronti dei progetti infrastrutturali ma offre anche un momento per un breve scambio con i rappresentanti dei media.





La giornata di Salvini, quindi, si configura come un mix tra impegni politici e attenzione alle infrastrutture locali, sottolineando l'importanza di entrambi gli aspetti nella corsa verso le regionali. Con la scelta del candidato presidente che incombe, i movimenti di oggi potrebbero ben definire il futuro politico del centrodestra in Sardegna.

