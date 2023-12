Viaggio ritardato, guadagno assicurato: Avventura notturna per duo modenese

Non è passato molto tempo prima che il Giudice di Pace di Cagliari mettesse mano alla bilancia della giustizia, decidendo che Ita Airways dovesse compensare padre e figlio con 500 euro. "Ecco che la giustizia prende il volo!", potrebbero aver esclamato i due, mentre ItaliaRimborso, il paladino dei viaggiatori, li difendeva con ardore. Secondo loro, è stata applicata la normativa europea che, evidentemente, non ammette ritardi neanche per un caffè. Mentre i due modenensi immaginavano già come spendere il loro compenso, probabilmente non in biglietti aerei, ItaliaRimborso esultava per l'ennesima vittoria, con un tasso di successo che farebbe invidia a qualsiasi attaccante della Serie A.





E per chiunque si trovasse in situazioni simili, hanno gentilmente suggerito di compilare un form sul loro sito, promettendo assistenza senza che il portafoglio ne risenta. Insomma, un ritardo aereo trasformato in un piccolo tesoretto, una serata inaspettata all'aeroporto che si conclude con un lieto fine economico. Non proprio la vacanza rilassante che si aspettavano, ma certamente un racconto da aggiungere al diario di viaggio, tra un sorriso e un sospiro di sollievo.

In una piccola e pacifica provincia di Modena, un padre e suo figlio avevano deciso di concedersi qualche giorno di riposo nelle acque cristalline della Sardegna, lontani dai clacson e dal caos cittadino. Tuttavia, al ritorno, il volo Ita Airways Cagliari-Roma ha deciso di prendersi una pausa più lunga del previsto, atterrando con un'eloquente ritardo di oltre quattro ore. Invece di planare sulla pista romana alle 20:20, il volo è arrivato con la delicatezza di un invito a cena inatteso a mezzanotte e ventisette, trasformando la serata in un inaspettato tour notturno dell'aeroporto di Fiumicino.