Cagliari che trascorre il Natale al terz’ultimo posto, ma il tempo per recuperare c’è tutto.

E sarebbe un dramma sportivo assolutamente da evitare ora che ci sono i presupposti per costruire qualcosa di importante, complice l’avvio dei lavori, oramai imminente, per la nuova struttura. Due trasferte, a Napoli e Verona, ed altrettante sconfitte hanno riportato la squadra in zona rossa, dopo che la rocambolesca affermazione sul Sassuolo aveva acceso speranze, poi disattese.





Il balzo in avanti in classifica era stato corroborante, anche se aveva fatto fare troppi voli pindarici. La realtà è un’altra. Ora si attende la sfida con l’Empoli, il giorno prima di Capodanno, per un’ulteriore verifica. Una gara nella quale bisognerà necessariamente puntare all’intera posta.





Non tanto da dentro o fuori, considerato che c’è da disputare un intero girone di ritorno e più l’ultima di andata a Lecce, quanto per capire se vi possano essere i presupposti per alcune variazioni in rosa, da farsi al mercato di riparazione a gennaio. Ed in merito a questo, vanno fatte alcune considerazioni d’obbligo.





Anzitutto perchè vi sarà la partenza di Luvumbo per la Coppa d’Africa e si sa quanto sia importante l’attaccante angolano nell’economia offensiva della squadra, nonostante Ranieri lo utilizzi in certi contesti di gara. Poi, secondo punto, bisognerà scegliere fra gli elementi a disposizione a gennaio chi coinvolgere realmente nel progetto. Sicuramente non ci sarà il “top player” in grado di variare gli equilibri. I giocatori liberi potranno entrare in un contesto già collaudato solo se motivati e pronti a sposare la causa rossoblù. Ranieri questo lo sa perfettamente e non ha senso far arrivare chi non possiede i requisiti e le motivazioni giusti per integrarsi nell’organico. Storicamente nel corso delle trattative invernali non sono mai emerse figure in grado di sovvertire la rotta, anche se in alcuni casi sono arrivati giocatori che hanno portato esperienza e carisma, vedi il portiere Storari nel gennaio 2008, quando il suo arrivo a gennaio, contestuale con quello di Cossu e di Jeda, è coinciso con l'inizio di una rimonta con cui, dopo i soli 10 punti realizzati nel girone di andata, il Cagliari ha conquistato 33 punti nel girone di ritorno, collocandosi fuori dalla zona retrocessione che aveva occupato per la quasi totalità del campionato e ottenendo così la salvezza.





Fu un’eccezione, che però conferma la regola. Meglio dunque puntare su quelle che sono le risorse effettive. Ranieri non è certo il tipo da arrendersi e la promozione ottenuta nella scorsa stagione recuperando un “gap” consistente è la a testimoniarlo.

Difficile uscire dal tunnel. Il Cagliari ha le occasioni, ma non riesce a concretizzarle per venir fuori da una situazione ingarbugliata, laddove continua a fare l’elastico fra gli ultimi posti della graduatoria. Ora è nuovamente al terz’ultimo posto, utile solo per retrocedere in cadetteria.