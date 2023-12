La Dinamo lotta ma la Reggiana prevale: Sfida infuocata in terra emiliana

Da questo momento in poi -infatti-, sino al fischio di sirena finale, la formazione capitanata dall’esperto Lorenzo Uglietti “esce” via via fuori non lasciando scampo ad un roster, quello sassarese, che (soprattutto nell’ultimo periodo di gioco) viene messo alle “corde” dal team emiliano. Un successo, quello appena ottenuto dall’Unahotels, che consente, da una parte alla formazione reggiana di accedere matematicamente alle Final Eight di Coppa Italia e dall’altro “affonda” (momentaneamente) le "speranze" della Dinamo di ambire a posizioni di rilievo nel massimo campionato italiano di basket, facendola addirittura precipitare a ridosso della zona retrocessione. In merito alla gara, primo tempo molto combattuto, colmo di agonismo e giocato su ottimi “ritmi” sin dai primi minuti, dove le due squadre in campo lottano su ogni palla nel tentativo di prevalere l’una sull’altra. Squadra, quella sassarese, artefice (in codesta parte di gara) di un buon gioco corale e basato sul collettivo in cui spiccano le prestazioni offerte dall’ottima ala McKinnie (7 punti messi a referto nel solo primo quarto) e dal playmaker Tyree (5 punti al termine della prima frazione). Purtroppo, però, (con il passare dei minuti) piano piano le “trame” isolane si “spengono”, arrendendosi alle “offensive” portate dalla formazione emiliana. Roster, quello presieduto dal dott.ssa Veronica Bartoli, che- dal canto suo, -pur perdendo qualche pallone di troppo (sette nei primi 10’) - trova nei talentuosi playmaker Galloway (20 punti per lui in questo incontro) ed Uglietti e nell’ottima ala statunitense Kevin Harvey i principali artefici della vittoria bianco-rossa.





Da notare- inoltre- l’ottima prova eseguita, in codesta gara, dalla compagine reggiana in ambito difensivo (solo 59 punti concessi alla formazione sarda). In chiusura, facendo presente che l’ultimo periodo di gioco si è “chiuso” con il risultato di 23-12 per la Pallacanestro Reggiana e che l’esito del match è stato 77-59 in favore dell’Unahotels, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sassarese. Questo avverrà sabato 30 dicembre 2023 alle ore 19.30 al PalaSerradimigni contro la Reyer Venezia allenata dal noto coach Neven Spahija.

Una gara da due volti quella disputata, poche ore fa, in terra emiliana dalla Dinamo Sassari contro la Pallacanestro Reggiana. Il match, valido come chiusura del sabato pre-natalizio (relativo al 13°turno del massimo campionato italiano di basket), ha visto la compagine allenata dall’ottimo coach Dimitris Priftis imporsi per 77-59 su un Banco che “tiene” la gara solo fino alla fine del secondo periodo di gioco.